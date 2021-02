Crisi, Mario Draghi ha accettato l’incarico con riserva

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’incarico a Mario Draghi, il quale ha accettato con riserva. L’annuncio è arrivato dal segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. L’ex presidente della Bce è atteso per delle dichiarazioni, dove potrebbe annunciare l’inizio delle consultazioni.

Intanto la Borsa ha aperto in maniera positiva, con lo spread che è in discesa da questa mattina intorno quota 100. Molti i titoli in rialzo a Piazza Affari dopo l’annuncio dell’incarico a Mario Draghi.