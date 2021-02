Previsto per le ore 12 l’incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Mario Draghi, ex presidente della Bce.

Il presidente della Repubblica ha parlato di un nome di “alto profilo” per il ruolo di premier. Ora Draghi dovrà convincere le altre forze politiche a sostenerlo.

Il Movimento 5 Stelle ha già dichiarato che non sosterrà il nome di Mario Draghi in Parlamento. Lo spread di oggi ha aperto in calo di 10 punti, scendendo verso quota 100 punti base.