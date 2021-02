PS5, previste nuove scorte: 3 milioni di nuove console disponibili entro il 31 marzo

Sony ha fatto trapelare di voler procedere con un aumento di produzione delle nuove PlayStation 5. Ne ha dato informazione Daniel Ahmad, analista del mercato asiatico per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, che parlando dei risultati della PS5 a livello commerciale ha spiegato come Sony abbia in programma di produrre 3 milioni di console entro la fine di marzo.

Sony says that it will aim to ship a minimum of 3 million extra PS5 units in the current quarter ending March 31, aiming to at least match PS4 shipments when launch aligned. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 3, 2021

Negli ultimi mesi ci sono state vendite record per la nuova PS5 in tutto il mondo, con le scorte subito esaurite anche in Italia. Il mercato finanziario di Sony è in crescita in tutti i conteninenti, sfruttando i nuovi giochi in uscita su PS5 nel 2021 (qui la lista delle nuove uscite).

L’obiettivo di Sony è di arrivare alla cifra di 3 milioni di PlayStation 5 in vendita negli store di tutto il mondo entro il 31 marzo 2021. Si vuole arrivare alla fine del 2021 superando il record di vendite della PS4.

Il mercato europeo è quello che necessita di più scorte, visto che da alcuni mesi ci sono ridotte disponibilità, dopo il boom iniziale di vendite nel mese di novembre. Si era parlato di febbraio come data di possibile arrivo di nuove PS5 sugli scaffali, con questo annuncio che potrebbe andare nella stessa direzione.

PS5 su Amazon

Uno dei luoghi dove si attende un ritorno di scorte della PS5 è la piattaforma Amazon, che da mesi attende nuove disponibilità per la nuova console Sony. Inizialmente si era parlato di metà gennaio come data per l’arrivo di nuove scorte, ma poi non c’è stata una vendita effettiva delle PS5.

Di seguito le pagine ufficiali delle due console PS5 in vendita su Amazon, dove ci si può iscrivere per essere avvertiti quando torneranno in vendita.