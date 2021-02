Spread Btp-Bund oggi 3 febbraio, calo di 10 punti dopo l’annuncio di Draghi

Lo spread di oggi 3 febbraio è in calo del 10% in apertura, con 105 punti base, rispetto ai 115 della giornata di ieri. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è allo 0,58%. Oggi è previsto l’incarico come premier per l’ex presidente della Bce, Mario Draghi, un nome che rassicura gli investitori.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 105 -11,24% 0,581 Austria 12,8 2,42% -0,343 Belgio 17,7 2,48% -0,295 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 22,8 2,80% -0,243 Grecia 113,2 -2,58% 0,662 Irlanda 31,8 4,38% -0,153 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 74,7 9,87% 0,256 Paesi Bassi 6,7 3,49% -0,402 Portogallo 51,3 -22,73% 0,043 Slovacchia 8,4 -9,46% -0,39 Slovenia 41,8 10,34% -0,052 Spagna 57,5 -12,08% 0,106

Lo spread della Grecia è a 113 punti base, in calo rispetto a ieri. I rendimenti di Austria, Francia, Irlanda e Paesi Bassi rimangono negativi.