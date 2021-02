Anticorpi monoclonali, via libera dell’Aifa al trattamento anti Covid

Arrivato il via libera dell’Agenzia italiana del Farmaco agli anticorpi monoclonali, dopo aver annunciato il possibile ok nei giorni scorsi. Si tratta di due anticorpi monoclonali, prodotti da Regeneron e Eli Lilly, i quali sono approvati con alcune limitazioni, come prevede una legge del 1996 sui farmaci in sperimentazione e utilizzata quando non esiste una terapia alternativa valida.

Secondo l’azienda Eli Lilly questi farmaci riducono la possibilità di casi gravi di Covid del 70%.

Possibile utilizzare gli anticorpi monoclonali parallelamente alla campagna di vaccinazione. Il presidente dell’ordine dei medici, Filippo Anelli, la definisce una “ottima notizia”.