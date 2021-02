I dati di oggi 4 febbraio sul coronavirus della Lombardia sono forniti dalla regione. La Lombardia è in zona gialla da alcuni giorni, dopo due settimane passate in zona arancione e rossa, a seguito anche delle polemiche per la questione legata all’indice Rt del mese scorso.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 17.

Oggi sono 1.746 i casi positivi rilevati in Lombardia, a fronte di 33 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 29, mentre i ricoveri sono 362.