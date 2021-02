Coronavirus nel mondo oggi 4 febbraio, salgono i casi negli Stati Uniti

Sono in crescita i casi negli Stati Uniti, con 27 milioni di casi positivi e 461 mila morti dall’inizio dell’epidemia da coronavirus.

In Regno Unito sono quasi 4 milioni i casi positivi, mentre i morti sono 109 mila. In Italia sono 2 milioni e mezzo i contagiati, con 90 mila morti, come da ultimo bollettino.