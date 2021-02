Renzi: “Draghi fino al 2023. Il Recovery Plan va riscritto”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rilasciato un’intervista a Repubblica, parlando del nuovo premier incaricato Mario Draghi. Oggi si terranno le consultazioni di Mario Draghi, dove si capirà meglio quali saranno i partiti che lo sosterranno.

“Sono felice di vedere una personalità come Draghi alla guida del Paese. Una buona squadra scrive il Recovery in tre giorni, quello che bisogna evitare è di spendere i soldi in micro-mance ed avere una visione strategica”, ha dichiarato Renzi sul Recovery Plan.

“Il governo Draghi lo fa nascere il Parlamento su indicazione di Mattarella, non io. Io voterò la fiducia”, questa la posizione di Italia Viva.

Poi un attacco al PD: “La linea politica del PD per me è inspiegabile in questa fase. Hanno scelto la strada di Conte. Le priorità sono i vaccini, il Recovery ed il lavoro, non Goffredo Bettini”, ha detto Renzi.

Sul Governo Draghi ha poi parlato di 2023 come orizzonte temporale: “La legislatura durerà fino al 2023. Ora preoccupiamoci di dare la fiducia al Governo”.