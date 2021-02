Wind Tre Down, da ieri pomeriggio segnalazioni in tutta Italia

Dalla giornata di ieri pomeriggio molti utenti hanno segnalato problemi alla linea Wind Tre, con l’hashtag #windtredown sui social network. Secondo quanto è stato riportato la maggior parte degli utenti ha avuto problemi con le chiamate e la rete Wind.

Problemi per le chiamate in molte città in tutta Italia, con gli utenti che hanno iniziato a lamentarsi dal mattino. Da parte di Wind si fa sapere che il problema è stato risolto in tarda serata, dopo quasi 20 ore di problemi.

“Impossibile telefonare”, questo uno dei commenti più scritti sui social network da utenti Wind Tre nella giornata di ieri.

Anche il sito DownDetector aveva mostrato la mappa dell’Italia con il numero di segnalazioni di problemi diffuso in tutta la penisola.