Xbox Series S disponibile oggi su Amazon

Nella giornata di oggi la nuova console Microsoft, Xbox Series S, è stata rimessa in vendita su Amazon. Al momento è l’unica console next-gen presente in vendita in Italia, considerando la non presenza della nuova PS5 da alcuni mesi e della Xbox Series X.

Questa versione dell’Xbox Series S è similare alla Digital Edition della PlayStation 5, cioè senza la presenza del lettore ottico. L’hardware della nuova Xbox Series S è comparabile con quello della Xbox Series X, per una risoluzione 4K in maniera nativa, come hanno i nuovi titoli next-gen.