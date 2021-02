Coronavirus nel mondo oggi 5 febbraio, in Regno Unito si cercano le varianti

In Regno Unito si cercano le varianti da coronavirus, dopo che si è vista una nuova mutazione rispetto alla variante inglese. Negli Stati Uniti sono 27 milioni i casi positivi, con 466 mila morti dall’inizio della pandemia.

In Regno Unito sono quasi 4 milioni i casi positivi, con 110 mila morti. In Italia sono stati superati i 90 mila morti, come da ultimo bollettino.