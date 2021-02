Cyberpunk 2077, patch 1.12 arrivata per PC: risolti alcuni bug

Nella notte è arrivata la patch 1.12 per quanto riguarda Cyberpunk 2077 nella sua versione PC, che ha l’obiettivo di risolvere alcuni bug emersi nelle ultime settimane.

Non sarebbe un aggiornamento che va ad influire sulle prestazioni del gioco di CD Projekt RED. Possibile che venga estesa anche alle console nei prossimi giorni.

Sono state riscontrate delle problematiche legate alla sicurezza per chi andava ad installare delle mod “non affidabili”. Lo ha confermato la stessa azienda di sviluppo polacca, spiegando come alcune mod per Cyberpunk 2077 andavano a infettare i PC, con i salvataggi che eseguivano codice non autorizzato.

Inoltre è stato risolto anche un bug legato al buffer ed al rischio di sovracarico, oltre che alla modifica dei DLL non-ASLR.

In offerta anche la versione PC negli ultimi giorni, col prezzo che scende da 59 euro a 51 euro.