Governo, consultazioni Draghi: arrivano i sì di Forza Italia e PD. Grillo è a Roma, potrebbe partecipare agli incontri

Sono iniziate nel pomeriggio di ieri le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, con i gruppi parlamentari minori che sono stati ricevuti dalle 15.30 di ieri. Il calendario delle consultazioni prevede oggi incontri con PD, Italia Viva e Forza Italia. Domani ci saranno gli incontri con Lega e Movimento 5 Stelle.

Ieri la parte più governista della Lega, con Giancarlo Giorgetti, ha aperto alla figura di Mario Draghi: “Come se hai Ronaldo in squadra, non puoi metterlo in panchina”, ha dichiarato ai cronisti.

Anche Beppe Grillo potrebbe prendere parte alle consultazioni, partecipando insieme alla delegazione del Movimento 5 Stelle nella giornata di sabato.