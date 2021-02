Vaccino, Johnson & Johnson chiede l’autorizzazione negli Usa

L’azienda Johnson & Johnson ha chiesto l’autorizzazione negli Stati Uniti per la commercializzazione del vaccino anti Covid. Nei giorni scorsi erano stati pubblicati i primi dati sulla sperimentazione di Johnson & Johnson.

Potrebbe fornire 30 milioni di dosi entro il mese di aprile e 100 milioni di dosi entro il mese di giugno. L’Europa al momento è in ritardo, per quanto riguarda le approvazioni e le dosi in arrivo per i prossimi mesi.

Intanto nel Regno Unito si sperimentano degli utilizzi con vaccini diversi per la campagna vaccinale.