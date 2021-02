Biden, non diamo rapporti intelligence a Trump: è instabile

Il presidente Biden ha rilasciato un’intervista alla CBS dove ha parlato anche dell’ex presidente Donald Trump. Biden ha detto che Trump non dovrebbe ricevere i rapporti dell’intelligence, spiegando questa decisione con la sua “instabilità”. Secondo tradizione gli ex presidenti possono richiedere gli stessi rapporti che arrivano al presidente in carica.

Al momento Donald Trump non ne ha fatto richiesta, ma Biden ha risposto alla domanda sulla possibilità di dargli l’accesso in maniera chiara: “Credo di no”. Biden ha parlato del comportamento instabile di Donald Trump, in merito anche dell’insurrezione dei suoi sostenitori dello scorso 6 gennaio.

“A cosa serve dargli il rapporto dell’intelligence?”, ha detto Biden.

Inoltre Biden ha escluso che possa passare l’aumento del salario minimo a 15 dollari: “Non credo possa passare il dibattito parlamentare”.