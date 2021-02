Consultazioni, Di Maio: “Con Conte la famiglia del M5S si allarga”

Oggi sono previste le consultazioni con il Movimento 5 Stelle ed il premier incaricato Mario Draghi. Per questo si è tenuto un incontro interno con la presenza del premier uscente Giuseppe Conte ed il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo.

Di Maio ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo: “Con Conte la famiglia del M5S si allarga”, parlando della possibile entrata di Conte all’interno del Movimento 5 Stelle.

Non è chiaro se ci sarà un voto sulla piattaforma Rousseau come era trapelato negli ultimi giorni, per decidere se sostenere il governo Draghi.