Little Nightmares 2, in uscita tra pochi giorni. Disponibile il pre-ordine per PS4, Xbox e Switch

Little Nightmares 2 è in arrivo su tutte le piattaforme tra pochi giorni, dopo diversi anni di sviluppo dal lancio del primo capitolo. L’azienda Bandai Namco ha già rilasciato diversi trailer e la versione demo del gioco su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Uno dei trailer ha evidenziato l’ambientazione del secondo capitolo di Little Nightmares, che mantiene la grafica al buio e con un notevole sistema di illuminazione. La parte principale del gioco rimarranno i puzzle ambientali, che hanno reso popolare il primo capitolo.

Dal prossimo 11 febbraio 2021 sarà possibile scaricare il nuovo Little Nightmares 2 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Inoltre previsto anche l’aggiornamento gratuito per la PS5 e Xbox Series X, anche se non ci sono date ufficiali a riguardo.

Si può acquistare in pre-ordine su Amazon e con la spedizione garantita per il giorno del lancio, come avvenuto con altri videogiochi.