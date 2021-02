Colori Regioni, da domani lunedì 8 febbraio solo 3 regioni in zona arancione

Da domani 8 febbraio cambieranno nuovamente i colori delle regioni, dopo la pubblicazione dell’indice Rt nazionale degli ultimi giorni, stabile allo 0,84. Molte regioni resteranno in zona gialla, mentre quelle in zona arancione saranno tre. Inoltre ci saranno delle province in lockdown, come quella di Perugia.

Cambiano, anche se di poco, i colori delle regioni italiani da domani 8 febbraio, con 17 regioni in zona gialla e tre in zona arancione. Poi vari lockdown mirati all’interno di Umbria e Abruzzo.

Questo è il primo weekend in zona gialla dopo le festività natalizie, considerando che la scorsa settimana era stato posticipato il passaggio dei nuovi colori al lunedì.

Le zone delle regioni da domani 8 febbraio

In zona arancione ci saranno la provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sicilia e Umbria. Le regioni in zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto.

Confermato l’orario di bar e ristoranti, con la chiusura alle ore 18 che era in discussione per un potenziale alleggerimento alla sera.

A Bolzano il presidente della provincia, Arno Kompatscher, ha varato il lockdown duro da lunedì 8 febbraio al 28 febbraio. Tutti i negozi al dettaglio saranno chiusi, con la mobilità tra regioni che sarà vietata.