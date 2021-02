Coronavirus, Speranza: “Prudenza, pericolo non è scampato”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione legata al coronavirus in Italia, invitando alla prudenza. “La zona gialla non significa scampato pericolo”, queste le parole del ministro su Facebook, che invita alla “prudenza su tutto il territorio nazionale” per evitare di vanificare gli sforzi delle ultime settimane.

“Il virus circola ed il rischio è alto. Non si può scherzare col fuoco”, ha detto.

Negli ultimi giorni sono state individuate diverse varianti in Italia, con anche la variante sudafricana e brasiliana, oltre a quella inglese. Lo scorso mese si era parlato di una “variante italiana” sviluppata in alcune regioni, simile a quella inglese.