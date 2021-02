Lagarde: “Draghi farà ripartire l’economia”

Arrivato l’endorsement della presidente della BCE, Christine Lagarde, al premier incaricato Mario Draghi, con note positive per la crisi economica che è avanzata nell’ultimo anno. “L’Italia è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia all’interno dell’Eurozona. Italia e Europa sono fortunate che Mario Draghi abbia accettato la sfida”, ha dichiarato la presidente della BCE.

“Ho piena fiducia in Mario Draghi. Ha tutte le qualità che ci vogliono per far ripartire l’economia”, questa la posizione della Lagarde.

La ripresa del Pil nel 2021 è stimata intorno al 4%, mentre nel 2020 il calo generale è stato del 6,8%, in Italia il 9%. La Lagarde ha dichiarato che la BCE si aspetta un anno di ripresa.