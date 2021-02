Migranti, la nave Ocean Viking sbarcherà a Siracusa

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’Italia ha concesso il porto di Augusta, in provincia di Siracusa, alla nave Ocean Viking, che ha a bordo 422 migranti soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia. La nave è dell’Ong Sos Mediterranne, ma a bordo non ci sarebbero membri di Medici senza frontiere, come era accaduto nei mesi scorsi.

Ora la nave si trova a poche miglia dalla costa della Sicilia, con lo sbarco previsto nelle prossime ore. Negli ultimi giorni sono partite centinaia di persone dalla Libia, con un aumento rispetto ai mesi precedenti.