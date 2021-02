Tutti i giochi in uscita a febbraio 2021 per PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch

Con l’arrivo delle nuove console next-gen per quanto riguarda Sony e Microsoft, con le loro PS5 e Xbox Series X/S, si fa più interessante l’insieme delle uscite per il 2021 (qui un articolo a riguardo).

Per il mese di febbraio 2021 ci sono diversi giochi in uscita multipiattaforma, oltre che ad alcuni aggiornamenti per console next-gen.

PS4

Tra i più attesi c’è Little Nightmares 2 (qui un articolo) che andrà a seguire i passi del primo capitolo.

PS5

Per quanto riguarda la PlayStation 5 si parla anche di aggiornamenti di giochi già usciti, come Nioh 2, che avranno la possibilità di essere giocati in next-gen.

Werewolf: The Apocalypse Earthblood PS5 Il primo picchiaduro ambientato nel mondo di werewolf: the Apocalypse; Esplora un mondo immersivo nei panni di un mostro di world of Darkness IN OFFERTA Nioh Collection - PlayStation 5 Scopri la nuova esclusiva Sony PlayStation

Xbox One / Series X

4 Febbraio : Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

: Werewolf: The Apocalypse – Earthblood 11 Febbraio : Little Nightmares II

: Little Nightmares II 18 Febbraio : King of Seas

: King of Seas 25 Febbraio: Wrath: Aeon of Ruin

Werewolf: The Apocalypse Earthblood PS5 Il primo picchiaduro ambientato nel mondo di werewolf: the Apocalypse; Esplora un mondo immersivo nei panni di un mostro di world of Darkness Werewolf: The Apocalypse Earthblood Xbox X Il primo picchiaduro ambientato nel mondo di werewolf: the Apocalypse; Esplora un mondo immersivo nei panni di un mostro di world of Darkness

Nintendo Switch