Consultazioni, primi incontri: “Vuole fare riforme del Fisco, PA e Giustizia”. Non verranno rinnovati i decreti Ristori

Cominciano ad emergere i primi dettagli sui piani del premier incaricato Mario Draghi, dopo gli incontri col i gruppi parlamentari minori di questo pomeriggio.

Draghi avrebbe parlato della riforma della Pubblica Amministrazione, del Fisco e della Giustizia alle forze politiche. Inoltre sarebbe emersa la volontà di non preseguire con i contributi a fondo perduto, dando la preferenza ad investimenti per le imprese che si trovano in difficoltà.

Un’idea su come andare ad intervenire sulla parte economica in relazione al Covid che sembra andare in una direzione differente rispetto a quella intrapresa finora. Il governo Conte-bis aveva approvato lo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro, ma non il decreto Ristori 5, che ora potrebbe non vedere la luce.