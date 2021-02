Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 8 febbraio: quasi 8 mila casi. Crollo dei tamponi, aumenta tasso positivi

I dati di oggi 8 febbraio sul coronavirus in Italia sono forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi erano calati i tamponi effettuati, come accade durante il weekend. Anche il lunedì subisce dei cali dovuti ai laboratori di tamponi chiusi nel weekend, considerando che i numeri del bollettino fanno riferimento ai giorni precedenti.

Bollettino Protezione Civile 8 febbraio

Con il calo del numero dei tamponi il tasso di positività dei tamponi molecolari sale dall’8% al 10,2% di oggi. Il numero dei morti è di 307 nelle ultime 24 ore.

I dati sul Covid-19: