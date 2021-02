Coronavirus nel mondo oggi 8 febbraio, salgono i casi in Europa. Il Sudafrica sospende le vaccinazioni

I casi positivi da coronavirus sono in aumento in Europa, con l’arrivo di nuove varianti. In Umbria sono state rilevate delle varianti da coronavirus, come comunicato nelle ultime ore, ma anche in altre regioni italiane ed europee ci sono delle segnalazioni a riguardo.

Negli Stati Uniti sono stati superati i 27 milioni e mezzo di casi positivi, con 474 mila morti. In Regno Unito sono 4 milioni i contagiati, con 112 mila vittime, mentre in Italia sono oltre 91 mila i morti, come da ultimo bollettino.