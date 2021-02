F1, Hamilton firma il nuovo contratto con la Mercedes

Lewis Hamilton ha firmato il nuovo contratto con la Mercedes, dopo le tante discussioni delle ultime settimane per quanto riguarda la presenza del pilota inglese al prossimo Mondiale 2021.

Dopo molte voci è arrivata la firma del contratto di un anno: “Sono entusiasta di iniziare la nuova stagione con la Mercedes”, queste le dichiarazioni ufficiali di Hamilton dopo la firma del contratto.

“Il nostro team ha realizzato cose incredibili ed ora non vediamo l’ora di migliorare”, ha detto Hamilton. Questa sarà la nona stagione per Lewis Hamilton alla Mercedes. Dal 2013 quando è arrivato in Mercedes ha vinto sei campionati e 74 gare di F1.