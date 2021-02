Sondaggi politici oggi 8 febbraio, scendono Lega e PD. Sale Azione di Calenda

I sondaggi politici di oggi 8 febbraio sono stati realizzati dall’istituto Tecné per l’agenzia Dire. Nei consensi emerge un lieve calo del Partito Democratico, mentre sale Azione di Calenda e resta stabile Italia Viva, dopo la crisi di governo.

La Lega perde un decimale

La Lega è al 23,8% dei consensi, in calo di un decimale rispetto alla scorsa settimana. Stesso calo per il Partito Democratico, che vede arrivare Fratelli d’Italia, distante meno di tre punti percentuali, anche se in calo di due decimali.

Il Movimento 5 Stelle cala di due decimali e scende al 13,6%. Salgono Azione e Forza Italia, di tre e due decimali. Stabile Italia Viva, intorno al 3% dei consensi. Sale anche Più Europa di due decimali rispetto alla scorsa settimana.