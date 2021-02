Il fondatore di Tesla, Elon Musk, ha deciso di investire 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. L’azienda prevede anche di accettare pagamenti in Bitcoin in futuro.

Dopo la decisione di investire 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin la quotazione è salita a 43 mila dollari per un Bitcoin. Elon Musk ha parlato dei Bitcoin come “una cosa buona” e dichiarato di “essere in ritardo”.