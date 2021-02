Coronavirus nel mondo oggi 9 febbraio, aumentano le varianti in Europa

Sono in crescita le varianti al coronavirus in tutta Europa, con l’Italia che ha rilevato molti casi nel centro Italia. Il Regno Unito ha già ordinato 50 milioni di nuovi vaccini per le nuove varianti.

Gli Stati Uniti si avvicinano ai 28 milioni di casi positivi, con quasi 500 mila vittime. In Regno Unito sono quasi 4 milioni i casi da coronavirus, con 112 mila morti, mentre in Italia sono quasi 92 mila, come da ultimo bollettino.