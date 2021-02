La PS5 è tornata disponibile oggi su Amazon per pochi minuti

Poco dopo le 8 del mattino la PlayStation5 è tornata disponibile su Amazon Italia, con nuove scorte che sono state esaurite in poco tempo.

Erano arrivate delle voci su una possibile disponibilità a febbraio, con Sony che inizia a voler concretizzare l’attesa che si è generata in tutto il mondo sulla nuova console next-gen. Inoltre molti giochi sono in uscita per PS5 nel 2021 ed è probabile che si voglia fornire a tutti gli utenti la possibilità di acquistare la nuova console.

Secondo quanto testimoniato dagli utenti sui social network, entrambe le console, cioè la PlayStation 5 Standard e Digital Edition, erano disponibili su Amazon nella mattinata di oggi.

Ora sembra che non siano più disponibili, ma ci si può iscrivere ai prodotti per rimanere in attesa di una notifica da parte della piattaforma quando tornerà disponibile.

Di seguito i link diretti alle pagine delle due PS5, visto che tramite la ricerca su Amazon non sono più visibili.