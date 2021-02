Offerte Amazon, Last of Us Parte 2 in super sconto a 29 euro

Per la prima volta dalla sua uscita Last of Us Parte 2 viene messo in promozione sotto i 30 euro su Amazon. Il gioco in esclusiva per PlayStation 4, con un aggiornamento previsto anche per la PS5 gratuitamente, era uscito lo scorso giugno 2020, ricevendo poche settimane fa il premio “Game of the Year”, destinato al miglior titolo dell’anno.

Il secondo capitolo del gioco di Naughty Dog riprende la storia dove era rimasta alla fine del primo episodio. La trama e la narrativa rimane alla base del gioco, non senza polemiche e discussioni dei fan, ma con l’oggettiva consapevolezza di aver raggiunto dei livelli notevoli e fin qui quasi mai visti su console.

L’offerta di Last of Us 2 è a tempo ed al momento è ancora disponibile mentre l’articolo è in scrittura.