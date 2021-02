Sondaggi politici oggi 9 febbraio SWG, la Lega guadagna un punto, crollo del PD

I sondaggi politici di oggi 9 febbraio realizzati da SWG e pubblicati dal TG La7 hanno mostrato una crescita del centrodestra rispetto alla scorsa settimana. La crisi di governo e la formazione del Governo Draghi sta favorendo i consensi dei partiti del centrodestra, con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia in crescita.

La Lega guadagna un punto

La Lega è in crescita di sette decimali con il 24% dei consensi, mentre il PD è in calo al 19% con una perdita di otto decimali. Fratelli d’Italia è in crescita di oltre mezzo punto, mentre il Movimento 5 Stelle è in calo al 15,8%.

Forza Italia e Azione in crescita complessivamente di un punto, mentre perde un decimale Italia Viva. La Sinistra perde tre decimali e scende al 3,7%.

8 FEB 1 FEB DIFF Lega 24,0 23,3 +0,7 PD 19,0 19,8 -0,8 Fratelli d’Italia 16,5 15,9 +0,6 M5S 15,8 16,3 -0,5 Forza Italia 6,4 5,8 +0,6 Azione 4,0 3,6 +0,4 La Sinistra 3,7 4,0 -0,3 Italia Viva 3,1 3,2 -0,1 Più Europa 1,9 2,1 -0,2 Verdi 1,7 2,1 -0,4 Altri 3,9 3,9 =

Nota Metodologica

Sono state realizzate 1.200 interviste con tecnica di rilevazione online CAWI, telefonica CATI e CAMI ed un margine di errore del 2,8%. Sono stati realizzati dal 3 all’8 febbraio 2021.