Vaccini, il Regno Unito ordina 50 milioni di dosi contro le varianti

Il Regno Unito ha ordinato 50 milioni di dosi contro le varianti da coronavirus, come è emerso dalle parole del ministro della Salute, Matt Hancock, che lo ha confermato. Queste dosi saranno aggiuntive ai 400 milioni già ordinati dal governo britannico di Boris Johnson.

Sono due mesi che le vaccinazioni sono partite in Regno Unito, il primo paese in Europa a far partire la campagna vaccinale. Il ministro della salute ha parlato degli over 70 che dovranno prendere parte al vaccino.

In Italia negli ultimi giorni sono state rilevate diverse varianti in molte regioni, con anche quella sudafricana, che ieri è stata definita poco efficace dal Sudafrica.