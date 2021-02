Governo, Crimi: “No alla fiducia a tutti i costi”. Grillo rinvia il voto su Rousseau

Il Movimento 5 Stelle sembra sfilarsi dalla possibilità di sostenere il governo Draghi, con il capo politico Vito Crimi che ha annunciato di non voler votare a favore dell’ex presidente della BCE “a tutti i costi”.

Grillo, intervenuto ieri sera, ha rinviato di fatto il voto su Rousseau, previsto inizialmente nella giornata di oggi e domani. Non ci sarà la votazione sulla piattaforma Rousseau per ottenere il via libera al governo Draghi. Dunque è possibile che il M5S non si unisca agli altri partiti in Parlamento per votare la fiducia a Draghi.