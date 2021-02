Twitter ha bannato Trump “per sempre”

Come è stato comunicato direttamente dal direttore finanziario di Twitter, Ned Segal, l’ex presidente americano Donald Trump è stato bannato in maniera permanente da Twitter. Non potrà creare un nuovo account sulla piattaforma di social network, anche se “dovesse candidarsi” alla presidenza.

“Se vieni rimosso dalla piattaforma, vieni rimosso”, ha detto il direttore finanziario, citando le regole contro l’incitamento alla violenza. L’accusa di Twitter fa riferimento all’assalto del Congresso, con Donald Trump che ha postato dei messaggi anche su Twitter.

Trump era già stato sospeso da Twitter lo scorso 9 gennaio, dopo i fatti del Congresso.