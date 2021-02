Coronavirus, focolaio variante inglese a Bollate (Milano). Chiuse tre scuole

Sono state chiuse tre scuole nel Comune di Bollate, in provincia di Milano, a causa di un focolaio di variante inglese di coronavirus. Si tratta della scuola materna Munari e della scuola elementare Marco Polo, con diversi tamponi positivi alla variante inglese. Chiusa anche la scuola elementare in via Diaz.

La notizia è stata resa nota da ATS Milano, che ha pubblicato un comunicato: “A fronte dell’analisi di 59 tamponi positivi è stata rilevata la presenza della variante inglese del Covid-19”, questo per quanto riguarda la scuola Munari e Marco Polo. Ora le scuole sono passate alla didattica a distanza.

Nei prossimi giorni verranno effettuati i test rapidi agli studenti delle tre scuole.