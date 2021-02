Dopo molte polemiche oggi si terrà il voto sulla piattaforma Rousseau per il via libera al governo Draghi. Pubblicato il quesito che verrà posto agli iscritti del Movimento 5 Stelle, criticato da molti per la sua complessità.

Questa sera dovrebbe essere comunicato il risultato della votazione, con Davide Casaleggio, fondatore dell’Associazione Rousseau, che sarà a Roma per dare i dati.