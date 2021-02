Maltempo, attivato il Mose a Venezia. In arrivo la neve con Burian

Il Mose a Venezia è stato attivato nella giornata di oggi, a seguito delle allerte di maltempo. Ne ha dato notizia il Centro maree di Venezia, con la marea che si è arrivata a 108 centimetri, mentre la previsione era di 110 cm.

Secondo quanto è stato riportato i 5 centimetri in meno sono dovuti all’effetto del Mose a Punta Salute. Non tutte le zone del Mose sono state attivate, solo nei lidi Treporti e San Nicolò.

Ieri il sistema era stato attivato ovunque dopo l’allerta di 130 centimetri.

L’arrivo del maltempo in tutta Italia è previsto per le prossime ore, con il vento gelido di Burian che arriverà in 24 ore. Sono previste diverse nevicate dalla giornata di venerdì mattina in Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna. Nel pomeriggio la pertubazione dovrebbe arrivare anche al Centro ed al Sud Italia.