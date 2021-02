Il tema legato alla somministrazione del vaccino AstraZeneca è stato ripreso anche dall’Organizzazione mondiale della Sanità, dopo che sono stati posti dei dubbi sull’efficacia e sull’utilizzo per gli over 55. Il Sudafrica ha interrotto la somministrazione del vaccino AstraZeneca, considerato non affidabile contro la variante da coronavirus.

L’Oms raccomanda di utilizzare il vaccino AstraZeneca anche sugli over 65, oltre che consigliato l’utilizzo anche con le varianti. Gli esperti dell’Oms hanno invitato i paesi a somministrare comunque il vaccino, nonostante gli studi effettuati non diano un quadro complessivo per quanto riguarda gli over 65.

Intanto AstraZeneca ha fatto un accordo con un’azienda tedesca, per poter costruire 5 bioreattori da 2 mila litri, per poter produrre decine di milioni di dosi al mese. Il problema della produzione dei vaccini era stato ripreso anche dalla presidente della Commissione europea nella giornata di ieri, Ursula von der Leyen.