Riapertura Sci, verso il numero chiuso in molte regioni

La riapertura degli impianti sciistici avverrà il prossimo 15 febbraio, ma con delle limitazioni, per evitare assembramenti. La Lombardia è una delle regioni che ha deciso prima di altre le limitazioni da mettere in atto, con il 30% delle entrate consentite all’interno di un impianto.

Anche altre regioni come Piemonte e Toscana, stanno discutendo di come affrontare la riapertura degli impianti. Possibile che vengano introdotte delle limitazioni simili a quelle della Lombardia, per evitare che si vadano a formare degli assembramenti.