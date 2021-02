Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa: è in gravi condizioni

Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi è stato trovato incosciente nel suo appartamento in via dei Vascellari a Roma. Secondo quanto è stato riportato dai primi soccorsi, lo scrittore era in compagnia di una donna.

I soccorsi sono stati chiamati dalla figlia dello scrittore, che ha trovato esanime il corpo del padre. I due sono stati portati in ospedale in gravi condizioni, con la prima diagnosi che parla di intossicazione di monossido di carbonio.

I vigili del fuoco sono sul luogo dell’accaduto, cercando di capire se si tratta di una perdita di gas. Si ipotizza che il problema sia legato alla caldaia, attesa la polizia scientifica nell’appartamento.