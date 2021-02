Alonso operato alla mascella dopo l’incidente di ieri in bici

Fernando Alonso è stato operato alla mascella dopo l’incidente della giornata di ieri in bicicletta, mentre si allenava a Lugano in vista del nuovo campionato di Formula 1.

Nella notte è stata effettuata l’operazione correttiva alla mascella superiore, che si era fratturata dopo la caduta. Ne ha dato notizia il suo team Alpine F1, ex Renault. Alonso avrebbe risposto bene all’intervento e rimarrà in osservazione 48 ore prima di essere dimesso.

Non comunicati i tempi di recupero, ma dovrebbe farcela per la partenza del 28 marzo in Bahrain. Nel comunicato viene indicato che “dopo alcuni giorni di completo riposo, potrà poi riprendere l’allenamento”.