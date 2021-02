Coronavirus nel mondo oggi 12 febbraio, salgono le varianti in Europa

Sono in crescita le varianti da coronavirus in Europa, con tre nuovi ceppi del virus, come è stato comunicato anche dalla cancelliera Merkel nelle ultime ore. Si tratta della variante inglese, sudafricana e brasiliana.

Negli Stati Uniti sono stati superati i 28 milioni di contagiati da coronavirus, con 486 mila vittime. In Regno Unito sono quasi 4 milioni i casi positivi, con 115 mila morti, mentre in Italia sono stati superati i 92 mila morti, come da bollettino.