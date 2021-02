M5S, Di Battista lascia il Movimento: “Non mi rappresenta più”

L’esponente del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, ha lasciato il movimento dopo il voto su Rousseau, che ha visto il via libera al governo Draghi. “Accetto la votazione ma non la posso digerire. Da tempo non sono d’accordo con le decisioni del M5S e non posso che farmi fa parte”, questa la posizione di Di Battista.

“In una comunità le decisioni si devono rispettare, anche accettare. Ma stavolta non riesco a digerirle. Non parlerò più a nome del M5S perché da tempo il M5S non parla più a nome mio”, ha detto Di Battista.

Per ora non sembra intenzionato a fondare un nuovo partito, ma ha sottolineato il 40% di voti contrari sul governo Draghi.