PS5, disponibile il pre-ordine delle cuffie Pulse 3D su Amazon

Dopo diversi mesi di attesa sono state messe ufficialmente in vendita le nuove cuffie ufficiali della PlayStation 5, denominate Pulse 3D e già recensite da alcuni utenti che le hanno potute provare. Il design ricalca i colori della PlayStation 5, con uno stile minimale e pulito.

Presente l’entrata USB-C per la ricarica delle cuffie, che hanno un doppio microfono per dare la migliore esperienza nelle partite online, con anche l’eliminazione del rumore incorporata.

Sony PlayStation®5 - Pulse 3D Wireless Headset Supera i confini del gioco con la nuova generazione di accessori per PlayStation.

Gioca in tutta comodità con le cuffie wireless con microfono ottimizzate per l'audio 3D delle console PS5. Grazie alla ricarica USB Type-C e al doppio microfono con eliminazione del rumore, puoi chiacchierare agevolmente nel party sfruttando un'acquisizione vocale ultra nitida.

Sono vendute al prezzo di 99 euro, ma saranno lanciate dal 2 aprile, con Amazon che prevede la spedizione entro la fine di marzo ed il 9 aprile, nei dettagli del prodotto.

Intanto si attende l’arrivo di nuove scorte per quanto riguarda la PlayStation 5, che alcuni giorni fa era apparsa in mattinata su Amazon a sorpresa. Per le prossime settimane potrebbero arrivare nuove disponibilità anche per il mercato europeo ed italiano, come sta avvenendo negli Stati Uniti.