Il premier incaricato Mario Draghi è stato convocato per le ore 19, come è stato comunicato dal profilo Twitter del Quirinale pochi minuti fa. La notizia era stata ipotizzata in mattinata, anche se non c’erano state conferme da parte dello staff di Draghi.

Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella riceverà alle ore 19.00 al Palazzo del #Quirinale il Presidente del Consiglio incaricato Professor #MarioDraghi — Quirinale (@Quirinale) February 12, 2021

Al Quirinale il premier incaricato dovrebbe sciogliere la riserva e accettare così l’incarico da parte del capo dello Stato, Sergio Mattarella.