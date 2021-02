Coronavirus nel mondo oggi 13 febbraio, salgono le varianti in Europa

Sono in crescita le varianti in Europa, dopo che anche in Italia è stata rilevata al 20% dopo un’analisi su campioni dell’Istituto superiore di Sanità. Negli Stati Uniti sono stati superati i 28 milioni di casi positivi, con quasi 500 mila morti.

In Regno Unito superati i 4 milioni di casi positivi, con 116 mila morti, mentre in Italia sono stati superati i 93 mila morti, come da bollettino.