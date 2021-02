Governo, Draghi ha giurato. Primo Cdm: “Unità per mettere in sicurezza il Paese”

Mario Draghi ha giurato come premier nella mattina di oggi, con il primo Consiglio dei ministri che è stato convocato subito dopo il giuramento.

“Unità per mettere in sicurezza il Paese”, questo avrebbe detto il premier Draghi al primo Consiglio dei ministri. Intanto sono arrivati anche i commenti degli altri Stati europei, a partire dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, che ha auspicato una collaborazione tra Italia e Germania per la costruzione di un’Europa forte. Parole simili anche della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha definito Mario Draghi una “risorsa straordinaria”.