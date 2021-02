Governo, Lezzi (M5S): “Nessun super-ministero, si ripeta il voto su Rousseau”

L’esponente del Movimento 5 Stelle, Barbara Lezzi, ha pubblicato un post su Facebook dove attacca la posizione dei vertici, dopo la fiducia data al Governo Draghi, per ora sulla carta e la prossima settimana in Aula.

“In assenza di riscontro, per rispettare la maggioranza degli iscritti, il voto di fiducia è No”, questa la posizione della senatrice Lezzi, che non concorda con i ministri scelti da Draghi.

“Ho inviato una mail al Capo Politico, al Comitato di garanzia ed al Garante del M5S per segnalare la previsione del quesito posta lo scorso 11 febbraio 2021, non ha trovato riscontro nella formazione del nuovo governo. Non c’è il super-ministero”, ha dichiarato la Lezzi.