Impeachment Trump, oggi il voto al Senato. Risultati alle 21 italiane

Il processo di impeachment per l’ex presidente Donald Trump va avanti, con l’accusa di aver istigato l’assalto al Congresso lo scorso 6 gennaio.

Secondo quanto è emerso i democratici avrebbero l’appoggio di 17 senatori repubblicani, con il voto che è previsto oggi alle ore 15 di Washington, quando in Italia saranno le 21. Se Trump fosse condannato, ci sarebbe un altro voto per impedirgli di candidarsi alle prossime elezioni e per gli incarichi pubblici: in questo caso basterebbe una semplice maggioranza.

L’Aula ha dato la medaglia d’oro del Congresso per l’agente di polizia ferito durante l’attacco, Eugene Goodman.